Alpinista britânico alcança o Everest pela 20ª vez e amplia seu recorde

O alpinista britânico Kenton Cool alcançou nesta sexta-feira (22) o cume do Everest pela 20ª vez e ampliou seu próprio recorde de ascensões à montanha mais alta do mundo realizadas por uma pessoa não nepalesa.

Mais de 600 montanhistas alcançaram o topo desde o início da temporada de escaladas da primavera (hemisfério norte) neste mês, aproveitando uma breve janela de bom tempo e ventos mais amenos.

"Foi informado que ele alcançou o cume do Monte Everest hoje de madrugada", declarou à AFP Khim Lal Gautam, funcionário do governo no acampamento-base.

Cool, guia de montanha de 52 anos, escalou os 8.849 metros do Everest pela primeira vez em 2004 e, desde então, participou de uma expedição quase todos os anos.

O caminho não foi fácil. Em 1996, ele fraturou os dois calcanhares em um acidente de escalada em rocha e seus médicos disseram que não conseguiria voltar a caminhar sem ajuda.

Ainda assim, em 2022, tornou-se o não nepalês com o maior número de ascensões ao Everest (16), superando o americano Dave Hahn, com quem havia empatado um ano antes.

No entanto, como explicou à AFP após essa conquista, ele não considera isso algo "tão extraordinário" diante dos feitos dos nepaleses.

Sete alpinistas desse país do Himalaia acumulam mais de 20 escaladas. O recorde absoluto é de 32 ascensões, alcançadas na semana passada por Kami Rita Sherpa, apelidado de "Homem do Everest".

"Estou realmente surpreso com o interesse (...) considerando que tantos sherpas têm muito mais ascensões", disse Cool em 2022.

Nesta temporada, o Nepal emitiu um recorde de 492 permissões para montanhistas. Aos pés do Everest, foi instalada uma cidade de barracas para abrigar os escaladores estrangeiros e as equipes de apoio.

Esses números reacenderam a preocupação com a superlotação do ponto mais alto do mundo, especialmente se o mau tempo reduzir a janela disponível para a escalada.

Na quarta-feira (20), estima-se que 275 pessoas alcançaram o cume, no dia mais movimentado já registrado no lado sul da montanha.

Três alpinistas nepaleses que participavam de expedições ao Everest morreram nesta temporada.

O Nepal abriga oito dos dez picos mais altos do mundo e recebe centenas de montanhistas a cada primavera, em uma atividade extremamente lucrativa para o país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pm/abh/mjw/dbh/avl/lm/fp