Alpinista australiano quebra recorde de escalada do Monte Everest

Um australiano quebrou o recorde de escalada do Monte Everest a partir do nível do mar, ao chegar ao topo do mundo 50 dias após sua partida, inicialmente de bicicleta, das margens do Golfo de Bengala, anunciou sua equipe nesta sexta-feira (22).

Oliver Foran, de 27 anos, havia iniciado sua jornada no começo de abril na Índia, com a esperança de bater o recorde de 67 dias e arrecadar fundos para construir um centro de apoio à saúde mental na Austrália.

"Ele chegou ao cume em 20 de maio (...) Bateu o recorde de subida do Everest a partir do nível do mar em 50 dias", afirmou à AFP Adriana Brownlee, da organização da expedição, AGA Adventures.

O recorde era do alpinista sul-coreano Kim Chang-ho, que em 2013 percorreu a pé o curso do rio Ganges e continuou em um caiaque, antes de chegar ao Nepal de bicicleta e alcançar o topo do mundo em 67 dias.

"Acabamos de alcançar o cume do Monte Everest (...), acabamos de estabelecer um recorde mundial do mar ao cume, pela saúde mental dos jovens e pela minha mãe", comemorou Foran em um vídeo gravado no topo e publicado nesta sexta-feira em sua conta no Instagram.

Em uma entrevista à AFP no mês passado, durante sua jornada, Foran contou que havia sido motivado por "algo maior" do que ele, em referência à morte da mãe por um tumor cerebral durante sua adolescência.

Inicialmente, ele percorreu 1.150 quilômetros de bicicleta a partir da costa indiana do golfo de Bengala, depois chegou a pé ao acampamento-base e, por fim, subiu até o cume de 8.849 metros.

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