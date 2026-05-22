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Novo caso de hantavírus confirmado em tripulante do MV Hondius repatriado para os Países Baixos

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Repórter
22/05/2026 10:06

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Um membro da tripulação do navio de cruzeiro MV Hondius, que desembarcou na ilha espanhola de Tenerife e foi repatriado para os Países Baixos, testou positivo para hantavírus, anunciou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nesta sexta-feira (22). 

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"Os Países Baixos confirmaram hoje um novo caso em um membro da tripulação que desembarcou em Tenerife, foi repatriado para os Países Baixos e está em quarentena desde então", disse Tedros. 

Com isso, o número total de casos suspeitos e confirmados de hantavírus chega a 12, incluindo três pessoas que viajaram a bordo do navio de cruzeiro Hondius e morreram.

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apo/rjm/ib/jvb/avl/aa/fp

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