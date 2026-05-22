Pep Guardiola vai deixar o Manchester City após uma década de títulos
O Manchester City confirmou nesta sexta-feira (22) a saída, ao final da temporada, do técnico Pep Guardiola, que conquistou 20 títulos com o clube desde 2016, incluindo uma Liga dos Campeões e seis Premier Leagues.
O técnico espanhol, 55 anos, comandará o time pela última vez no domingo, contra o Aston Villa, antes de assumir um papel de "embaixador" do City Football Grou.
Em seus 10 anos à frente do Manchester City, Guardiola não apenas transformou um time coadjuvante no melhor clube da Inglaterra, como também transformou o futebol inglês pela sua maneira de jogar.
"Que período nós tivemos juntos!", afirmou Guardiola em um comunicado do clube.
"Não me pergunte os motivos pelos quais estou saindo. Não há motivo, mas, lá no fundo, eu sei que chegou a minha hora", acrescentou.
"Nada é eterno; se fosse, eu estaria aqui. Eternos serão o sentimento, as pessoas, as recordações, o amor que tenho pelo meu Manchester City", completou.
A notícia da iminente saída de Guardiola vazou na imprensa na segunda-feira.
O ex-treinador do Barcelona e do Bayern de Munique foi muito reservado sobre seu futuro quando o City deixou escapar o título da Premier League para o Arsenal 24 horas depois.
Enzo Maresca, ex-técnico do Chelsea, que já trabalhou na comissão técnica de Guardiola no City, foi apontado de forma quase unânime como o mais cotado para assumir o comando do Manchester City.
