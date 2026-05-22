México e UE reduzem tarifas para enfrentar ameaça protecionista de Trump

O México assinará nesta sexta-feira (22) uma modernização de seu acordo comercial com a União Europeia (UE) que reduz tarifas, com o objetivo de diversificar suas economias e contornar a política protecionista do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A atualização do acordo coincide justamente com as negociações entre México, Estados Unidos e Canadá para a revisão de seu tratado de livre comércio, vital para a economia do país.

A UE é o terceiro maior parceiro comercial do México, embora muito atrás dos Estados Unidos e da China.

O comércio bilateral com a UE alcançou 94,598 bilhões de dólares no ano passado, quase oito vezes menos que com os Estados Unidos.

"É muito importante avançar na revisão do tratado com os Estados Unidos e o Canadá, fundamental, mas também estamos abrindo outros horizontes", disse a presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, há 10 dias.

Sheinbaum e a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assinarão na Cidade do México a atualização do tratado bilateral, em vigor desde o ano 2000.

O acordo permite o livre comércio de vários produtos agroalimentares, no momento em que as partes trabalham para reduzir sua dependência do mercado americano.

"Com este acordo, vamos conseguir eliminar as barreiras que ainda restam ao comércio e ao investimento, incluindo matérias-primas, agricultura e serviços", disse na quinta-feira (21) a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, na capital mexicana.

As mudanças fortalecerão cadeias de abastecimento e abrirão novas oportunidades para que "as duas economias concorram globalmente", destacou a diplomata. "Nosso comércio cresceu 75% na última década".

A assinatura acontecerá durante a VIII Cúpula México-UE, com a presença do presidente do Conselho Europeu, António Costa.

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