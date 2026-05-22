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Erdogan fecha universidade liberal de Istambul

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Repórter
22/05/2026 06:26

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O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ordenou nesta sexta-feira (22) o fechamento de uma importante universidade privada de Istambul, em pleno ano letivo, segundo um decreto publicado no Diário Oficial. 

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O decreto retira a licença de funcionamento da Universidade Bilgi de Istambul, alegando um dispositivo legislativo que prevê a possibilidade de fechar uma instituição privada se "o nível esperado de ensino e formação (...) for insuficiente". 

A Universidade Bilgi, inaugurada em 1996 e conhecida por seu perfil liberal, tem mais de 20.000 estudantes turcos e estrangeiros, além de professores-pesquisadores em algumas áreas. 

No ano passado, a Justiça nomeou um administrador para o centro de ensino, após uma operação contra o conglomerado turco que o controlava, acusado de lavagem de dinheiro e fraude fiscal. 

A Universidade Bilgi participa do programa de intercâmbio Erasmus e recebe todos os anos muitos estudantes europeus e de outros continentes.

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rba/glr/jvb/dbh/fp

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