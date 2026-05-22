Índia bate recorde de consumo de energia elétrica em plena onda de calor

A demanda de energia elétrica na Índia atingiu um novo recorde na quinta-feira (21), no momento em que várias regiões do país enfrentam uma intensa onda de calor, anunciou o Ministério da Energia.

Um pico de demanda de 270,82 gigawatts (GW) foi registrado às 15h45 de quinta-feira, quando a temperatura era de 45,3°C em Nova Délhi, informou a pasta, ao destacar que a necessidade foi "suprida com sucesso".

O recorde anterior no país, o terceiro maior emissor de gases do efeito estufa, havia sido registrado no dia anterior, com 265,44 GW.

O forte aumento da demanda "parece estar relacionado a um maior uso de aparelhos de ar-condicionado", afirmou o ministério em um comunicado publicado na rede social X.

Quase 62% da demanda foi atendida com energia térmica (carvão) e 22% com energia solar, enquanto a eólica e a hidrelétrica representaram 5% cada uma e o restante foi obtido com outras fontes, segundo o governo.

Na quinta-feira, a temperatura alcançou 47,6°C na cidade de Banda, no estado de Uttar Pradesh, a 450 quilômetros ao sudeste de Nova Délhi.

O recorde nacional continua sendo de 51°C, registrado em 2016.

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