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Rubio diz que Otan deve responder à 'decepção' de Trump sobre o Irã

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AFP
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Repórter
22/05/2026 06:14

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O secretário de Estado americano, Marco Rubio, advertiu nesta sexta-feira (22) que os aliados da Otan deverão "responder" pela "decepção" do presidente Donald Trump com a falta de apoio em sua guerra contra o Irã.

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"As opiniões do presidente, francamente de decepção, com alguns dos nossos aliados da Otan e com a resposta deles às nossas operações no Oriente Médio, estão bem documentadas. Isto terá que ser abordado, isto não será resolvido ou abordado hoje", disse Rubio antes de se reunir com seus homólogos da aliança na Suécia.

Trump não escondeu sua irritação com a recusa dos países da Otan a apoiá-lo na guerra lançada contra o Irã em 28 de fevereiro, ao lado de Israel.

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del-ec/avl/jvb/fp

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