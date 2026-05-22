Israel anuncia que matou dois homens perto da fronteira com o Líbano
O Exército israelense anunciou na madrugada desta sexta-feira que matou dois homens no sul do Líbano, perto da fronteira.
"Os indivíduos armados, que se movimentavam de maneira suspeita a centenas de metros do território israelense, morreram em um ataque aéreo", afirmou o Exército na plataforma de mensagens Telegram.
Apesar de um cessar-fogo que entrou em vigor em 17 de abril, Israel prossegue com as operações no Líbano, onde afirma lutar contra o grupo pró-Irã Hezbollah.
Os ataques israelenses mataram 3.089 pessoas nesse país, incluindo 116 socorristas e profissionais da saúde, desde o início das hostilidades em 2 de março, segundo um balanço do Ministério da Saúde libanês divulgado na quinta-feira.
Israel anunciou que 22 soldados morreram nos combates.
O Líbano foi arrastado para a guerra em 2 de março, quando o Hezbollah lançou um ataque contra Israel para vingar a morte do então líder supremo iraniano, Ali Khamenei.
