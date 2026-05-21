Com Haaland e Odegaard, Noruega divulga sua lista de convocados para Copa de 2026

AFP
AFP
21/05/2026 21:34

Como era esperado, a Noruega será liderada por suas estrelas, Erling Haaland e Martin Odegaard, na Copa do Mundo da América do Norte, que terá início daqui a três semanas nos Estados Unidos, México e Canadá. 

A seleção nórdica, que não participa de um Mundial desde a edição da França em 1998, quando enfrentou e venceu o Brasil na fase de grupos, anunciou nesta quinta-feira (21) sua lista de convocados com 26 jogadores por meio de um vídeo que contou com a participação do Rei Harald V.

O atacante Erling Haaland, mais uma vez a um passo de terminar como artilheiro da Premier League pelo Manchester City, é o grande destaque da equipe comandada por Stale Solbakken.

Haaland, no entanto, perdeu a disputa pelo título com seu clube para seu companheiro de seleção, Martin Odegaard, que se sagrou campeão da Inglaterra pelo Arsenal. O meia-atacante será o capitão da equipe na Copa do Mundo.

Vários outros nomes conhecidos das principais ligas da Europa completam a lista de 26 convocados por Solbakken, como o atacante do Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, e o zagueiro do Borussia Dortmund, Julian Ryerson.

A Noruega está no Grupo I, ao lado de França, Senegal e Iraque. A equipe fará sua estreia no torneio contra os iraquianos no dia 16 de junho.

--- Lista de 26 convocados:

Goleiros (3): Orjan Haskjold Nyland (Sevilla FC/ESP), Egil Selvik (Watford/ING), Sander Tangvik (Hamburgo/ALE)

Defensores (9): Julian Ryerson (Borussia Dortmund/ALE), Marcus Holmgren Pedersen (Torino/ITA), David Moller Wolfe (Wolverhampton/ING), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt/NOR), Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford/ING), Torbjorn Heggem (Bolonia/ITA), Leo Ostigard (Genoa/ITA), Sondre Langas (Derby County/ING), Henrik Falchener (Viking/NOR)

Meio-campistas (10): Martin Odegaard (Arsenal/ING), Sander Berge (Fulham/ING), Fredrik Aursnes (Benfica/POR), Patrick Berg (Bodo/Glimt/NOR), Kristian Thorstvedt (Sassuolo/ITA), Morten Thorsby (Cremonese/ITA), Thelonious Aasgaard (Rangers/SCO), Antonio Nusa (RB Leipzig/ALE), Andreas Schjelderup (Benfica/POR), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt/NOR)

Atacantes (4): Erling Haaland (Manchester City/ENG), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid/ESP), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace/ING), Oscar Bobb (Fulham/ING)

