"Estarei lá, não tenho dúvidas", garante Dembélé sobre a final da Champions

O atacante do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, garantiu em entrevista à rádio francesa RMC nesta quinta-feira (21), que disputará a final da Liga dos Campeões da Europa, no sábado, 30 de maio, em Budapeste, contra o Arsenal.

Dembélé foi substituído devido a uma lesão leve no domingo, na derrota irrelevante pelo campeonato francês contra o Paris FC, o que levantou dúvidas sobre sua disponibilidade para a partida decisiva na capital húngara.

"Está tudo indo bem. Tive um pequeno susto contra o Paris FC, mas estarei lá, não tenho dúvidas quanto a isso. Espero estar em campo no dia 30, se o técnico me escalar, é claro", disse o vencedor da mais recente Bola de Ouro.

Dembélé sofreu um "desconforto muscular na panturrilha direita" e passará por "tratamento nos próximos dias", informou o PSG na segunda-feira.

O atacante não participou na quarta-feira do primeiro treino da equipe nesta semana.

Em relação a uma possível renovação de contrato — seu vínculo atual expira em 2028 —, Dembélé afirmou que tem "100%" de chances de permanecer no clube parisiense na "próxima temporada", embora tenha preferido não projetar um futuro mais distante.

"Me sinto bem. Vou ver se me oferecem um contrato, mas, obviamente, estou feliz no clube", observou.

"Ainda tenho fome de títulos. Quero conquistar troféus, seja com o PSG ou com a seleção [da França]. Ainda tenho muito a provar", afirmou.

Dembélé é uma das estrelas com as quais Didier Deschamps buscará conquistar o título na Copa do Mundo da América do Norte, que terá início em 11 de junho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bap/gk/dr/raa/aam