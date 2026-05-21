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Promotoria confirma 19 mortos em ataque armado no norte de Honduras

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AFP
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Repórter
21/05/2026 20:58

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Pelo menos 19 pessoas morreram nesta quinta-feira (21) em um ataque armado em uma cidade no norte de Honduras assolada por grupos criminosos, informou a Promotoria. 

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Os fatos ocorreram no município de Trujillo, departamento de Colón, onde gangues rivais usurpam duas fazendas de uma empresa privada para explorar óleo de palma, além de disputarem rotas do narcotráfico, segundo as autoridades. 

“Há duas equipes trabalhando em dois locais. A primeira equipe já fez o reconhecimento de 13 mortos e a segunda tem um registro de seis pessoas que perderam a vida”, disse à emissora local HCH Yuri Mora, porta-voz da Promotoria.

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str/axm/mel/ic

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