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Club Brugge conquista o campeonato belga pela vigésima vez

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Repórter
21/05/2026 20:00

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O Club Brugge se sagrou campeão belga pela 20ª vez em sua história — e pela quinta vez nos últimos sete anos — após um empate em 2 a 2 nesta quinta-feira (21), em Mechelen. 

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A equipe da 'Veneza do Norte' também se beneficiou de um tropeço do vice-líder e atual campeão, o Union Saint-Gilloise, que ficou no empate em 0 a 0 fora de casa, contra o Gent.

Consequentemente, o Club Brugge mantém uma vantagem de quatro pontos a apenas uma rodada do fim do campeonato.

A equipe de Bruges se destacou por ostentar o melhor ataque tanto na temporada regular (59 gols) quanto nos playoffs (27), graças à eficiência dos dois artilheiros da liga (16 gols cada), o grego Christos Tzolis (que também distribuiu 21 assistências) e o alemão Nicolo Tresoldi, combinada com o dinamismo do português Carlos Forbs (7 gols e 8 assistências).

O time de Bruges garante assim sua vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões pela terceira temporada consecutiva.

Nesse torneio europeu, a equipe chegou às oitavas de final em 2025, mas foi eliminada na repescagem de acesso às oitavas neste ano de 2026 após perder para o Atlético de Madrid.

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bnl/gk/dr/raa/aam

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