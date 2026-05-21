Venezuela autoriza simulação aérea de evacuação na embaixada dos EUA em Caracas

A Venezuela autorizou os Estados Unidos a realizar uma simulação de evacuação no próximo 23 de maio em sua embaixada em Caracas, que incluirá o sobrevoo de duas aeronaves americanas pela capital, informou o chanceler venezuelano nesta quinta-feira (21).

Os sobrevoos ocorrerão quase cinco meses depois de uma incursão aérea de forças americanas para capturar Nicolás Maduro. A operação incluiu bombardeios em 3 de janeiro que espalharam pânico sobre Caracas e seus arredores.

"A pedido da embaixada dos Estados Unidos da América, as autoridades autorizaram a realização no sábado, 23 de maio, de um simulado de evacuação diante de eventuais situações médicas ou contingências catastróficas", indicou o chanceler Yván Gil ao ler um comunicado.

"Como parte do simulado, duas aeronaves realizarão sobrevoos controlados sobre a cidade de Caracas e efetuarão operações de pouso nas instalações da embaixada dos Estados Unidos da América em Caracas", acrescentou.

As relações diplomáticas entre Caracas e Washington foram restabelecidas em 5 de março, mais de sete anos depois de terem sido rompidas por Maduro.

Como símbolo dessa aproximação, no sábado a Venezuela expulsou para os Estados Unidos Alex Saab, aliado-chave de Maduro.

Saab havia sido detido durante uma escala em 2020 em Cabo Verde e extraditado em 2021 para os Estados Unidos, que o acusavam de desvio de ajuda alimentar e lavagem de dinheiro proveniente de seus negócios com Maduro.

O empresário colombiano, apontado como testa de ferro de Maduro, foi trocado em dezembro de 2023 por dez americanos presos na Venezuela. O então mandatário o recebeu como herói e o nomeou ministro.

A presidente interina, Delcy Rodríguez, que governa sob forte pressão de Washington, impulsionou após a derrubada de Maduro reformas nas leis de hidrocarbonetos e de mineração favoráveis ao investimento estrangeiro.

Em paralelo, o presidente Donald Trump flexibiliza as sanções contra a Venezuela.

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