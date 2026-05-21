Com dois gols de CR7, Al Nassr goleia e conquista liga saudita

O astro português Cristiano Ronaldo, de 41 anos, conduziu o Al Nassr ao título da liga saudita, marcando dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Damac nesta quinta-feira (21).

Este é o maior sucesso de CR7 desde sua chegada à Arábia Saudita em 2023, um triunfo alcançado graças à sua contribuição direta, marcando dois gols na última meia hora de jogo, um de falta direta e outro de curta distância, garantindo que o Al Nassr terminasse o torneio com dois pontos de vantagem sobre o vice-campeão, o Al Hilal.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro e ex-astro do Real Madrid vivenciou os minutos finais da partida com emoção palpável, culminando na conquista de seu primeiro título da liga saudita.

Cristiano Ronaldo partirá então embalado e com o moral nas alturas para seu próximo grande desafio: a Copa do Mundo de 2026 com sua seleção na América do Norte (de 11 de junho a 19 de julho).

Será seu sexto e, muito provavelmente, seu último Mundial vestindo a camisa de Portugal.

Em 2023, sua chegada ao Al Nassr causou um grande impacto no mundo esportivo global, colocando instantaneamente a Saudi Pro League sob os holofotes graças ao contrato multimilionário, um movimento que serviu como prelúdio para a chegada de outros gigantes do futebol ao país, como o francês Karim Benzema e o brasileiro Neymar, entre outros.

Naquela época, os organizadores do torneio afirmaram que tinham como objetivo transformar sua liga em uma das cinco principais do mundo.

No final de 2024, o país foi agraciado com o direito de sediar a Copa do Mundo de 2034.

Impulsionado pelo príncipe herdeiro e líder de fato do país, Mohammed bin Salman, o Reino busca diversificar sua economia, que é muito dependente do petróleo, e o esporte desempenha um papel de grande destaque nessa estratégia nacional.

Seu fundo soberano imensamente rico, o PIF, realizou investimentos maciços no esporte, uma medida que organizações de direitos humanos caracterizaram como uma campanha de 'sportswashing' (o uso do esporte para limpar a própria imagem).

No entanto, nem todos esses empreendimentos esportivos se revelaram bem-sucedidos.

Os Jogos Asiáticos de Inverno de 2029, originalmente programados para ocorrer na cidade futurista de Neom, situada no coração do deserto, acabaram sendo transferidos para outro local.

Neste mês, o PIF também anunciou sua retirada do circuito dissidente LIV Golf.

Em meados de abril, o fundo saudita anunciou ainda a cessão de uma participação de 70% no clube Al-Hilal, onde Benzema joga atualmente, quase três anos após sua aquisição.

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