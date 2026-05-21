Wall Street fecha em alta e Dow Jones bate recorde

A bolsa de Nova York fechou em alta, nesta quinta-feira (21), impulsionada pela queda dos preços do petróleo, enquanto os investidores se agarram à esperança de um acordo entre Washington e Teerã.

O Dow Jones fechou com um novo máximo histórico, a 50.285,66 pontos (+0,55%). O índice Nasdaq subiu 0,09% e o índice ampliado S&P 500 subiu 0,17%.

"O mercado mostra músculos e aposta que a guerra no Oriente Médio poderia terminar em breve", avaliou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities, em declarações à AFP.

Os esforços se intensificaram nesta quinta-feira para encerrar a guerra entre os Estados Unidos e o Irã, com a visita a Teerã de um novo alto funcionário do Paquistão, mediador das negociações.

"O anúncio, por parte de um veículo de mídia saudita, de um possível acordo de cessar-fogo entre as duas partes" também foi recebido positivamente pelos operadores, destacaram os analistas da Briefing.com.

Estas esperanças de uma resolução do conflito fizeram os preços do petróleo caírem ao final de uma sessão muito volátil.

No entanto, os mercados poderiam se mostrar nervosos enquanto não houver nenhuma confirmação oficial.

Paralelamente, os investidores se mostraram entusiasmados nesta quinta-feira com os resultados da gigante dos chips Nvidia (-1,77% a 219,51 dólares por ação), crucial no mercado da inteligência artificial (IA).

A empresa com maior valor de mercado do mundo gerou um lucro líquido de 58,3 bilhões de dólares no primeiro trimestre de seu exercício fiscal, mais que triplicando o dado do mesmo período do ano passado, e melhor que o previsto.

Mas a ação foi afetada por "preocupações relacionadas com uma concorrência cada vez mais intensa" no setor, destacou Jose Torres, da Interactive Brokers.

Além disso, "segundo alguns, a Nvidia estaria investindo em empresas que, por sua vez, usam esse capital para comprar os chips da Nvidia, criando assim um círculo vicioso que infla o faturamento sem refletir a demanda final", observa Mark Malek, da Siebert Financial.

A gigante do varejo Walmart (-7,27% a 121,34 dólares) fechou em queda após advertir que os consumidores americanos estão preocupados com o retorno da inflação.

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