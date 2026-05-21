Petróleo fecha em queda, puxado por esperança de acordo entre EUA e Irã

Os preços do petróleo recuaram, nesta quinta-feira (21), após uma sessão muito volátil, em um mercado que aposta na possibilidade de que Estados Unidos e Irã cheguem a um acordo para encerrar as hostilidades no Oriente Médio.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho recuou 2,32%, a 102,58 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega no mesmo mês recuou 1,94%, a 96,35 dólares.

Mais cedo durante a sessão, ambos operavam em forte alta, com o WTI passando dos 100 dólares o barril.

"Informações da imprensa que apontavam para a iminência de um acordo provocaram uma queda dos preços", comentou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

No entanto, não houve nenhuma confirmação oficial.

Para John Kilduff, o mercado petroleiro está "em uma encruzilhada".

"Acreditamos que ou bem um acordo será alcançado ou ocorrerá uma nova onda de ações militares contra o Irã, o que seria muito preocupante", pois as infraestruturas energéticas da região ficariam, então, ainda mais ameaçadas, assegura o analista.

No caso de uma trégua duradoura, não se deve esperar uma queda brusca dos preços, afirmam especialistas.

As reservas de petróleo dos países foram submetidas a uma forte pressão para mitigar a perda de barris procedentes do Golfo e o mercado prevê que os países tentem reconstituí-las.

Também é preciso certo tempo para que a produção da região recupere sua capacidade plena.

"E, além disso, tomou-se nova consciência de que o Irã efetivamente tem a capacidade de perturbar o Estreito de Ormuz ao seu arbítrio", o que adiciona um prêmio de risco aos preços, mesmo no caso de um acordo, alerta Kilduff.

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