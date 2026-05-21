Navone elimina Munar vai enfrentar Ruud na semifinal do ATP de Genebra
O tenista argentino Mariano Navone se classificou para as semifinais do torneio ATP 250 de Genebra nesta quinta-feira (21), onde enfrentará o norueguês Casper Ruud na sexta-feira.
Navone, atual número 42 do ranking mundial, derrotou o espanhol Jaume Munar (nº 39) em sua partida de quartas de final com um duplo 6-2.
Por sua vez, Ruud, 17º colocado no ranking mundial masculino, superou o australiano Alexei Popyrin (nº 61) com parciais de 6-4 e 6-3.
Este torneio na cidade suíça acontece pouco antes do início de Roland Garros, o grande evento anual disputado no saibro, que terá início em Paris no domingo.
-- Torneio ATP de Genebra:
- Simples masculino - Quartas de final:
Casper Ruud (NOR/N.6) x Alexei Popyrin (AUS) 6-4, 6-3
Mariano Navone (ARG) x Jaume Munar (ESP/N.8) 6-2, 6-2
