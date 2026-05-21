Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Lustrinelli vai substituir Marie-Louise Eta no comando do Union Berlin

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/05/2026 17:20

compartilhe

SIGA

O técnico suíço Mauro Lustrinelli assinou com o Union Berlin nesta quinta-feira (21), sucedendo assim Marie-Louise Eta - a primeira mulher a atuar como treinadora principal de uma equipe masculina de uma das grandes ligas da Europa — no comando do elenco. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Lustrinelli, de 50 anos, conquistou recentemente o título da liga de seu país com o Thun, clube do cantão de Berna, e se juntará à equipe alemã para a próxima temporada. 

"O Union Berlin é um clube especial, com valores claros. Estou extremamente motivado e empolgado com a perspectiva de embarcar nesta nova jornada ao lado da diretoria, da comissão técnica, dos torcedores e, é claro, da equipe", declarou o técnico suíço em um comunicado à imprensa divulgado pelo clube da capital alemã.

Com cinco rodadas para o fim da recém-encerrada temporada da Bundesliga, o Union Berlin encerrou o vínculo com o técnico Steffen Baumgart e nomeou Marie-Louise Eta como treinadora interina, uma decisão histórica para o futebol europeu.

Nenhuma mulher antes dela havia atuado como treinadora principal em uma das cinco principais ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, França, Itália e Alemanha).

Nos cinco jogos sob o comando de Eta, de 34 anos, o Union Berlin conquistou sete pontos e terminou na 11ª colocação na tabela.

Conforme o planejado, Eta passará agora a comandar a equipe feminina do clube, que também garantiu recentemente sua vaga na primeira divisão da Bundesliga.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tba/cpb/dr/raa/aam/am

Tópicos relacionados:

fbl ger mujeres sui

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay