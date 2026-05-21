Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chefe da diplomacia europeia pede fim do 'controle e isolamento' de Cuba

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/05/2026 16:08

compartilhe

SIGA

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE) pediu, nesta quinta-feira (21), o fim do "controle e isolamento" de Cuba, em meio à profunda crise que a ilha atravessa sob pressão dos Estados Unidos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Após décadas de má gestão e repressão política, a crise econômica de Cuba está realmente chegando a um ponto de ruptura", disse Kaja Kallas em coletiva de imprensa na Cidade do México. 

"O povo cubano merece oportunidades e liberdade, e não mais controle e isolamento", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jla/jt/nn/ic/mvv

Tópicos relacionados:

cuba diplomacia ditadura eua ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay