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Argentino Matías Almeyda é o novo técnico do Monterrey

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Repórter
21/05/2026 14:57

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O argentino Matías Almeyda foi anunciado, nesta quinta-feira (21), como o novo técnico do Rayados de Monterrey, assinando um contrato de dois anos a partir do Torneio Apertura 2026, que começa em 16 de julho. 

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Almeyda retorna ao México oito anos depois de deixar o Guadalajara, equipe com a qual conquistou cinco títulos (1 Liga, 2 Copas, 1 Supercopa e 1 Liga dos Campeões da Concacaf). 

O ex-técnico do Sevilla e do River Plate assumirá o comando de um Monterrey que não conquista um título de um campeonato mexicano há seis anos e meio. A equipe foi eliminada na fase regular do Clausura 2026. 

"Matías e sua comissão técnica se juntarão ao time nos próximos dias e iniciarão a preparação para o Torneio Apertura 2026", anunciou o Rayados em seu site. 

A contratação de Almeyda, de 52 anos, faz parte de uma reestruturação do clube Monterrey, que começou há duas semanas com a contratação do holandês Dennis te Kloese como presidente esportivo para substituir o mexicano José Antonio Noriega.

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jcm/raa/aa

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