Rubio anuncia viagem da presidente venezuelana Delcy Rodríguez à Índia

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, declarou nesta quinta-feira (21) que a presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, viajará à Índia na semana que vem, como parte da expansão das exportações de petróleo do país.

A Índia é uma das potências emergentes mais afetadas pelo bloqueio no Estreito de Ormuz devido à guerra dos Estados Unidos e de Israel com o Irã.

Após a queda do líder de esquerda Nicolás Maduro em janeiro, capturado em uma operação militar dos Estados Unidos e retirado do país para enfrentar a Justiça americana, Delcy Rodríguez assumiu o poder sob a vigilância de Washington.

Washington vem afrouxando o punho sobre a Venezuela, com gestos como o reconhecimento de Rodríguez como governante legítima, apesar da polêmica em torno das últimas eleições presidenciais de 2024, que as autoridades chavistas declararam com resultado favorável a Maduro.

Em troca, o presidente americano, Donald Trump, e Rubio reiteraram várias vezes que têm a última palavra sobre decisões estratégicas relativas ao setor petrolífero desse país.

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