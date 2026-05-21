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Rubio anuncia viagem da presidente venezuelana Delcy Rodríguez à Índia

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Repórter
21/05/2026 13:47

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O secretário de Estado americano, Marco Rubio, declarou nesta quinta-feira (21) que a presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, viajará à Índia na semana que vem, como parte da expansão das exportações de petróleo do país. 

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A Índia é uma das potências emergentes mais afetadas pelo bloqueio no Estreito de Ormuz devido à guerra dos Estados Unidos e de Israel com o Irã. 

Após a queda do líder de esquerda Nicolás Maduro em janeiro, capturado em uma operação militar dos Estados Unidos e retirado do país para enfrentar a Justiça americana, Delcy Rodríguez assumiu o poder sob a vigilância de Washington. 

Washington vem afrouxando o punho sobre a Venezuela, com gestos como o reconhecimento de Rodríguez como governante legítima, apesar da polêmica em torno das últimas eleições presidenciais de 2024, que as autoridades chavistas declararam com resultado favorável a Maduro. 

Em troca, o presidente americano, Donald Trump, e Rubio reiteraram várias vezes que têm a última palavra sobre decisões estratégicas relativas ao setor petrolífero desse país.

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jz/mr/jc/aa

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