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EUA espera temporada de furacões no Atlântico 'abaixo do normal'

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AFP
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Repórter
21/05/2026 13:47

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Meteorologistas dos Estados Unidos apontaram nesta quinta-feira (21) que é provável que a temporada de furacões no Atlântico fique "abaixo do normal" em 2026.

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Os dados do Pacífico oriental e central mostram uma probabilidade de 70% de atividade acima do normal.

Um padrão climático associado ao fenômeno El Niño esperados é o principal responsável pela previsão, disse Neil Jacobs, diretor da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. 

Historicamente, os furacões do Atlântico têm sido considerados mais perigosos para a vida humana e para as propriedades, dado que ocorrem geralmente mais perto de áreas densamente povoadas.

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mdo/bgs/lb/mr/rm

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