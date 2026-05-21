Roland Garros não aumentará premiação, apesar do protesto planejado por estrelas do tênis
compartilheSIGA
A Federação Francesa de Tênis não considera aumentar a premiação de Roland Garros de 2026, que já foi elevada em comparação com 2025, afirmou a diretora do torneio, Amélie Mauresmo, nesta quinta-feira (21), em meio a protestos planejados pelas estrelas do circuito.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Às vésperas de uma reunião com representantes dos melhores tenistas do mundo, que exigem uma fatia maior da receita gerada pelos quatro torneios do Grand Slam, "não vamos ceder" em relação à premiação da edição de 2026 de Roland Garros, que começa neste domingo, afirmou Mauresmo durante o sorteio.
"Temos uma premiação que dobrou em dez anos e também aumentou consideravelmente nos últimos tempos", enfatizou a ex-tenista, "um pouco triste" com a indignação dos jogadores, que concordaram em encurtar suas entrevistas coletivas na sexta-feira para expressar seu descontentamento.
A número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, não descartou um boicote aos torneios do Grand Slam no início de maio caso as reivindicações financeiras dos jogadores não fossem atendidas, e a diretora do torneio garantiu que leva todas as ameaças "a sério".
"Não estamos acostumados a levar na brincadeira o que vem dos jogadores e jogadoras", insistiu a ex-número 1 do mundo, campeã do Aberto da Austrália e de Wimbledon.
Antes da reunião de sexta-feira, organizada por iniciativa da FFT e sem representantes dos outros três principais torneios, segundo uma fonte próxima às negociações, "temos realmente a vontade de dialogar, de avançar e de reconhecer que cada um de nós deve dar um passo em direção ao outro".
"Estou confiante nas trocas que ocorrerão e nas que já ocorreram", continuou Mauresmo, visto que o conflito já dura mais de um ano.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dga-ole/pm/mab/aa/yr