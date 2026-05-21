México desmantela três laboratórios de metanfetamina em meio às pressões de Trump

O México informou, nesta quinta-feira (21), que desmantelou três laboratórios de metanfetamina, em uma ação que coincide com as pressões dos Estados Unidos para combater com mais firmeza o narcotráfico.

O presidente Donald Trump disse que "os cartéis controlam o México" e ameaçou agir por conta própria.

O México, no entanto, aumentou as apreensões de drogas e detenções de supostos narcotraficantes.

Desde outubro de 2024, quando a presidente Claudia Sheinbaum assumiu o poder, foram desmantelados 2.300 laboratórios clandestinos para a produção de metanfetamina.

Os três laboratórios mais recentes estavam localizados no estado de Sinaloa (noroeste), um dos mais violentos do país.

A Marinha divulgou imagens dos enormes recipientes e tanques de gás, assim como de sacos com componentes como soda cáustica para a fabricação de drogas. Soldados e peritos forenses com máscaras de gás e trajes de proteção examinavam o material.

Sinaloa está no meio de uma disputa interna entre duas facções do cartel fundado por Joaquín "Chapo" Guzmán, hoje condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos.

A justiça americana também acusa o governador Rubén Rocha de ter vínculos com esta organização. Rocha se afastou temporariamente do cargo enquanto a investigação avança.

A Secretaria de Segurança Pública estimou o valor da apreensão em cerca de 50 milhões de dólares (cerca de 251,4 milhões de reais). "Todo material apreendido foi inutilizado para evitar sua reutilização", indicou em comunicado.

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