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Trecho de escada da Torre Eiffel é leiloado por € 450 mil

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Repórter
21/05/2026 13:10

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Um trecho da escadaria da Torre Eiffel, composto por 14 degraus, foi arrematado nesta quinta-feira (21) por 450.160 euros (2,6 milhões de reais, na cotação atual) por um colecionador francês, anunciou a casa de leilões Artcurial.

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Com uma altura de 2,75 metros, procede da escada helicoidal original da "Dama de Ferro", datada de 1889, que ligava o segundo ao terceiro andar do emblemático monumento de Paris. 

Procedente de uma coleção particular, onde permaneceu por mais de 40 anos, este trecho estava estimado entre 120.000 e 150.000 euros. 

Em 2016, uma peça semelhante vendida pela mesma casa de leilões alcançou 523.800 euros (1,8 milhão de reais, na cotação da época), enquanto o recorde foi estabelecido em 2008, na Sotheby’s, quando um comprador americano pagou 552.750 euros (1,82 milhão na cotação daquele ano) por outro trecho.

Em 1983, a instalação de um elevador entre os dois últimos andares da torre obrigou a desmontagem e o corte de uma escada em 24 partes.

Segundo a Artcurial, dos trechos vendidos naquele ano, "poucos permaneceram na França e foram conservados por seus compradores originais".

Vários elementos foram parar em locais prestigiosos ao redor do mundo: um está instalado nos jardins da Fundação Yoishii, em Yamanashi, no Japão; um segundo, perto da Estátua da Liberdade, em Nova York; e um terceiro, na Disney. Outros pertencem a coleções particulares.

Com 324 metros de altura, a Torre Eiffel foi construída por Gustave Eiffel (1832-1923) para a Exposição Universal de 1889.

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jri/mch/mpm/mab/an/yr/jc

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