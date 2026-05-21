Trump eliminará restrições a gases de efeito estufa usados em refrigeração

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciará nesta quinta-feira (21) a eliminação de restrições a uma série de gases de efeito estufa usados em geladeiras e aparelhos de ar-condicionado, informou um funcionário da Casa Branca.

O funcionário confirmou uma reportagem do USA Today, segundo a qual o governo Trump pretende modificar as normas sobre os superpoluentes conhecidos como hidrofluorcarbonos.

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