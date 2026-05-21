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Israel anuncia expulsão de todos os ativistas estrangeiros da flotilha rumo a Gaza

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AFP
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Repórter
21/05/2026 10:02

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O Ministério das Relações Exteriores de Israel anunciou, nesta quinta-feira (21), a deportação de todos os ativistas estrangeiros da flotilha de Gaza, capturados esta semana pelas forças israelenses em águas internacionais, após a indignação internacional pelo tratamento recebido durante a detenção. 

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"Todos os ativistas estrangeiros da flotilha da Solidariedade com a Palestina foram deportados de Israel. Israel não permitirá nenhuma violação do bloqueio naval legal a Gaza", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Oren Marmorstein.

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acc/an/avl/aa/fp

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