Exposição em Londres revela o lado artístico de Winston Churchill
compartilheSIGA
Winston Churchill, primeiro-ministro britânico durante grande parte da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), terá seu talento como pintor reconhecido com uma exposição de suas obras na Wallace Collection, em Londres, que será inaugurada em 23 de maio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A exposição, que ficará em cartaz até 29 de novembro, será a maior retrospectiva dedicada à sua obra em mais de 60 anos, apresentando mais de 50 pinturas.
Churchill, duas vezes primeiro-ministro britânico (1940-1945 e 1951-1955), é mais conhecido por liderar o Reino Unido durante grande parte da Segunda Guerra Mundial e por seu papel fundamental na resistência contra a Alemanha nazista.
Ele começou a pintar em 1915, quando foi forçado a renunciar ao cargo de primeiro-ministro da Marinha após o fracasso na Batalha de Galípoli, na Primeira Guerra Mundial.
Após essa renúncia, ele enfrentou um período "muito difícil", explicou Lucy Davis, uma das curadoras da exposição, à AFP.
"De repente, ele se viu com muito tempo livre" e "descobriu a pintura como uma forma de aliviar o estresse e a angústia que a situação lhe causava", acrescentou Davis.
Autodidata, mas cercado por pintores renomados, Churchill desenvolveu muito cedo um interesse por paisagens e se inspirou em sua experiência no sul da França para criar telas vibrantes, dominadas por tons de azul e ocre.
A exposição conclui com o período posterior a 1945, quando Churchill, derrotado nas eleições legislativas, retornou à pintura, uma arte que jamais abandonaria até sua morte em 1965.
Poderia-se esperar que uma figura política como Churchill produzisse obras influenciadas pelos eventos de sua época, mas a exposição demonstra justamente o contrário.
"Ele foi um líder em tempos de guerra, mas suas pinturas revelam verdadeiramente seu entusiasmo pela vida, seu espírito e seu lado travesso", observou Lucy Davis.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
mhc-psr/avl/aa/fp