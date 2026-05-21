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UE reduz previsões de crescimento na zona do euro por guerra no Oriente Médio

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Repórter
21/05/2026 08:20

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A economia da zona do euro vai crescer menos e a inflação será consideravelmente mais elevada em 2026 do que o previsto, indicou a Comissão Europeia nesta quinta-feira (21). 

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O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deve ser 0,9% nos 21 países do bloco, anteriormente estimado em 1,2%. 

Essas previsões mais pessimistas decorrem da disparada dos preços do petróleo e da energia devido à guerra no Oriente Médio. A inflação deve chegar a 3%, frente ao 1,9% esperado. 

"O conflito no Oriente Médio provocou um grave choque energético, o que coloca ainda mais à prova a Europa, que já enfrenta um ambiente geopolítico e comercial instável", reconheceu o comissário de Economia, Valdis Dombrovskis. 

O diagnóstico foi confirmado pelo índice PMI da S&P Global, que aponta uma aceleração da contração da atividade no setor privado em maio. 

Para 2027, a Comissão Europeia espera uma modesta melhora, com um crescimento de 1,2% (0,2 abaixo do previsto), graças a uma desaceleração da inflação para 2,3%, perto da meta do Banco Central Europeu de 2%. 

Essas previsões, no entanto, são frágeis, já que a trajetória da economia dependerá da evolução da situação no Oriente Médio, ainda muito incerta.

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raz/ec/hgs/jvb/jc/fp

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