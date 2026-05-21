Irã executa dois homens acusados de envolvimento com 'grupos terroristas'

A Justiça iraniana anunciou nesta quinta-feira (21) a execução de dois homens acusados de integrar "grupos terroristas separatistas", em um país onde a aplicação da pena de morte aumentou consideravelmente desde o início da guerra no Oriente Médio.

"Ramin Zaleh e Karim Marufpur foram enforcados por integrarem grupos terroristas separatistas, formação de um grupo com o objetivo de perturbar a segurança do país e rebelião armada", informou o portal Mizan, órgão de comunicação do Poder Judiciário.

Segundo o site, os dois estavam envolvidos em ataques contra as forças de segurança e em complôs de assassinato na região oeste do Irã.

Segundo organizações de defesa dos direitos humanos, como a Anistia Internacional, o Irã é o país que mais recorre à pena capital depois da China.

As autoridades executaram pelo menos 1.639 pessoas em 2025, um recorde desde 1989, indicaram recentemente a ONG Iran Human Rights, com sede na Noruega, e a organização Juntos Contra a Pena de Morte (ECPM, na sigla em francês).

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