Flamengo vence Estudiantes (1-0) e avança às oitavas da Libertadores

Com um gol de Pedro, o atual campeão Flamengo garantiu nesta quarta-feira (20) uma vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes de La Plata em casa e assegurou a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores de 2026.

Pedro marcou no segundo tempo (65') aproveitando uma bola solta na área, deixada pelo goleiro 'pincharrata', o uruguaio Fernando Muslera.

Com este resultado, o time carioca terminou como líder do Grupo A, com 10 pontos, garantindo sua vaga na próxima fase independentemente do que acontecer na última rodada. O Estudiantes terminou em segundo, com seis pontos.

Com o gol marcado nesta quarta, o centroavante rubro-negro atingiu a marca de 28 gols na Libertadores, tornando-se o 14º jogador a alcançar esse feito desde a primeira edição do torneio, realizada em 1960.

A lista de maiores artilheiros é encabeçada pelo lendário atacante equatoriano Alberto Spencer, que brilhou pelo Peñarol na década de 1960, com 54 gols.

O faro de gol de Pedro dentro da área decidiu um jogo complicado entre dois tetracampeões da Libertadores no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Uma arrancada fulminante de Bruno Henrique desmontou a defesa visitante. Muslera interceptou a bola, mas o rebote caiu nos pés do atacante de 28 anos, que executou um domínio de primeira preciso para se livrar de um defensor, girou e chutou com o pé esquerdo para marcar.

Até aquele momento, o mais perto que o Flamengo havia estado de abrir o placar havia sido um pênalti marcado pelo árbitro, por um contato de Eric Meza sobre Bruno Henrique, que acabou sendo anulado pelo VAR.

A arbitragem de vídeo determinou que a falta havia ocorrido fora da área, e o árbitro resolveu a questão com uma cobrança de falta e um cartão amarelo para Meza.

No próximo sábado, o time carioca vai focar Campeonato Brasileiro onde vai enfrentar o líder Palmeiras com a oportunidade de reduzir a atual vantagem de quatro pontos que os paulistas possuem.

Escalações:

Flamengo: Agustín Rossi - Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas - Evertton Araújo (Lucas Paquetá, 60'), Jorginho - Luiz Araújo (Samuel Lino, 60'), Jorge Carrascal (Wallace Yan, 88'), Bruno Henrique (Nicolás de la Cruz, 76') - Pedro (Gustavo Varela, 88'). Técnico: Leonardo Jardim.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera - Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios - Tiago Palacios (Fabricio Pérez, 85'), Ezequiel Piovi (Gabriel Neves, 85'), Mikel Amondarain (Adolfo Gaich, 89'), Alexis Castro (Facundo Farías, 72'), Brian Aguirre (Edwuin Cetré, 72') - Guido Carrillo. Técnico: Alexander Medina.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

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