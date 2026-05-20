Colômbia expulsa embaixador da Bolívia por "reciprocidade", diz chancelaria

A chancelaria colombiana anunciou nesta quarta-feira (20) a saída do embaixador da Bolívia como medida recíproca, horas depois de La Paz expulsar a embaixadora colombiana após acusá-la de "interferência".

O presidente de esquerda Gustavo Petro se referiu no fim de semana aos protestos enfrentados pelo governo de seu homólogo Rodrigo Paz como uma "insurreição popular", motivo pelo qual o país expulsou a embaixadora Elizabeth García. "Anuncia-se, por reciprocidade, o encerramento de suas funções do senhor Ariel Percy Molina Pimentel", diz um comunicado da chancelaria em Bogotá.

Desde o início de maio, camponeses, operários, mineiros e outros trabalhadores exigem, por meio de fortes manifestações, a renúncia do presidente boliviano, em meio a uma profunda crise econômica.

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