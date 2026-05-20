Sem Neymar, Santos cede empate (2-2) contra o San Lorenzo e se complica na Sul-Americana
Sem Neymar, desfalque após ter sido convocado nesta semana pela seleção brasileira para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Santos deixou escapar em casa uma vitória que parecia em suas mãos nesta quarta-feira (20), pela Copa Sul-Americana, empatando em 2 a 2 com o argentino San Lorenzo, que agora lidera o Grupo D restando uma rodada.
Com isso, o time paulista fica sem chances de se classificar diretamente para as oitavas de final do torneio como líder do grupo mas ainda pode terminar na segunda colocação, garantindo assim uma vaga na fase de repescagem contra um time vindo da Copa Libertadores, em busca de uma vaga na próxima fase.
Gols do uruguaio Mathias de Ritis, de cabeça (72') e de Rodrigo Auzmendi (85') empataram o placar para 'El Ciclón' no estádio da Vila Belmiro.
O 'Peixe' havia aberto o placar por meio de Gabriel Bontempo, com apenas 58 segundos de jogo, e Gabigol ampliou marcando de falta nos acréscimos (45+2').
O San Lorenzo permanece no topo da tabela de classificação do grupo, com sete pontos, seguido pelo Deportivo Cuenca, do Equador, com seis, e pelo Recoleta, do Paraguai, com cinco. O Santos, ainda sem vitórias na atual campanha, ocupa a lanterna, com quatro pontos.
Na ausência de Neymar - o craque assistiu ao jogo das arquibancadas e foi poupado devido a uma contusão na panturrilha direita sofrida no fim de semana pelo Brasileirão - parecia que Gabigol despontaria como o grande destaque da partida.
Ele deu a assistência para Bontempo e depois marcou seu gol de falta no canto direito de Gill. No entanto, tudo desmoronou no segundo tempo, após a forte cabeçada de Mathias de Ritis e o chute de Rodrigo Auzmendi, após um bom passe de Facundo Gulli.
Escalações:
Santos: Gabriel Brazão - Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo, Álvaro Barreal (Rafael Gonzaga, 78') - Christian Oliva (Lautaro Díaz, 85'), Willian Arão - Gabriel Bontempo (Samuel Pierri, 78'), Benjamín Rollheiser (Gustavo Henrique Pereira, 48'), Miguelito Terceros (Rony, 59') - Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca.
San Lorenzo: Orlando Gill - Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro, Ezequiel Herrera - Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathias de Ritis (Teo Rodríguez Pagano, 84') - Nahuel Barrios - Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. Técnico: Gustavo Álvarez.
Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).
