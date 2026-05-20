Viktor Troiki é o novo técnico de Novak Djokovic

O astro Novak Djokovic, em busca de seu 25º título de Grand Slam a poucos dias do início de Roland Garros, anunciou nesta quarta-feira (20) que seu compatriota sérvio e ex-tenista, Viktor Troicki, é agora seu treinador principal.

"Bem-vindo, meu amigo, companheiro de equipe e agora treinador... Viktor Troicki", escreveu em seu perfil no Instagram o ex-número 1 do mundo, atualmente na quarta posição do ranking e que vai comemorar seu 39º aniversário na sexta-feira.

Troicki, de 40 anos, ex-número 12 do mundo e capitão da equipe sérvia da Copa Davis, já havia integrado a comissão técnica de Djokovic quando este conquistou o ouro olímpico nos Jogos de Paris em 2024, disputados nas quadras de saibro de Roland Garros.

Um ano após encerrar a parceria com seu treinador anterior e ex-rival do "Big Four", o escocês Andy Murray (que passou seis meses ao seu lado), espera-se que 'Nole' forneça mais detalhes sobre a composição de sua nova equipe técnica ainda nesta semana, antes do início do Grand Slam de Paris.

Viktor Troicki havia sido visto ao lado de Djokovic durante uma sessão de treinos na terça-feira, em Porte d'Auteuil.

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