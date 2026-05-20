Petróleo despenca com esperança de acordo entre EUA e Irã
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Os preços do petróleo fecharam em forte queda nesta quarta-feira (20) após declarações de Donald Trump, que afirmou que as negociações com Teerã entraram em suas "etapas finais".
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"Teremos um acordo ou vamos fazer algumas coisas que são um pouco desagradáveis. Mas, com sorte, isso não acontecerá", acrescentou.
O presidente americano afirmou "não ter pressa" para alcançar um acordo, mas o mercado se concentrou apenas na esperança de um desfecho positivo, o que reforçou a tendência de baixa já observada no início da sessão.
O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em julho, caiu 5,63%, para 105,02 dólares, depois de ter recuado momentaneamente até 103,24 dólares.
Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, caiu 5,66%, para 98,26 dólares.
"Se um acordo for alcançado, os operadores esperam que o Estreito de Ormuz seja reaberto, o que permitiria que os barris voltassem ao mercado", afirmou à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.
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