Petróleo despenca com esperança de acordo entre EUA e Irã

Os preços do petróleo fecharam em forte queda nesta quarta-feira (20) após declarações de Donald Trump, que afirmou que as negociações com Teerã entraram em suas "etapas finais".

"Teremos um acordo ou vamos fazer algumas coisas que são um pouco desagradáveis. Mas, com sorte, isso não acontecerá", acrescentou.

O presidente americano afirmou "não ter pressa" para alcançar um acordo, mas o mercado se concentrou apenas na esperança de um desfecho positivo, o que reforçou a tendência de baixa já observada no início da sessão.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em julho, caiu 5,63%, para 105,02 dólares, depois de ter recuado momentaneamente até 103,24 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, caiu 5,66%, para 98,26 dólares.

"Se um acordo for alcançado, os operadores esperam que o Estreito de Ormuz seja reaberto, o que permitiria que os barris voltassem ao mercado", afirmou à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

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