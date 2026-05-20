Aaron Rodgers confirma sua aposentadoria após a temporada de 2026 da NFL

20/05/2026 17:48

O quarterback Aaron Rodgers, futuro membro do Hall da Fama, confirmou nesta quarta-feira (20) que vai encerrar sua carreira na NFL ao final da temporada de 2026. 

Quatro vezes eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) da National Football League (NFL), Rodgers assinou nesta semana um contrato de um ano com o Pittsburgh Steelers, equipe à qual já havia se juntado na temporada anterior, sob a liderança do então treinador principal Mike Tomlin. 

O acordo o reúne com seu ex-técnico principal do Green Bay Packers, Mike McCarthy, que chegou a Pittsburgh em janeiro, após a saída de Tomlin depois da eliminação da equipe na rodada de Wild Card dos playoffs. 

"Há, definitivamente, um aspecto de 'fechar um ciclo' que despertou meu interesse", observou o quarterback de 42 anos, se referindo ao seu retorno ao trabalho com McCarthy. 

Rodgers admitiu que existiam "algumas dúvidas" em relação à sua permanência na liga e à possibilidade de disputar uma 22ª temporada.

"Tive uma boa conversa com o Mike desde que ele foi contratado. Foi bom estar de volta", acrescentou ele. 

O quarterback explicou que a situação é diferente da vivida no ano passado, já que ele conhece vários companheiros de equipe e membros da comissão técnica.

Rodgers passou grande parte de sua carreira sob a orientação de McCarthy em Green Bay, onde conquistaram juntos o Super Bowl em 2011, especificamente contra os Steelers. 

Seu futuro havia ficado em dúvida após a eliminação da equipe nos playoffs, em janeiro, quando ele sofreu quatro sacks e completou apenas 17 passes em uma derrota por 30 a 6 para o Houston Texans. 

A chegada de McCarthy alimentou especulações sobre seu futuro na equipe, especialmente depois que o treinador manifestou o desejo de contar com o jogador em seu elenco. 

Rodgers, vencedor do prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) em 2011, 2014, 2020 e 2021 com os Packers, havia se juntado aos Steelers em 2025, após uma breve passagem pelo New York Jets.

