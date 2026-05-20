Nvidia registra recorde de US$ 81,6 bilhões em receita trimestral graças ao boom da IA
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A gigante dos chips Nvidia registrou nesta quarta-feira (20) uma receita trimestral recorde de 81,6 bilhões de dólares, muito acima das expectativas de Wall Street, graças ao fato de que a demanda insaciável por seu hardware de inteligência artificial (IA) impulsionou mais um trimestre espetacular.
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Os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, encerrado em 26 de abril, representaram um aumento de 85% em relação ao mesmo período do ano anterior e um crescimento de 20% frente ao trimestre anterior, o que ressalta o status da Nvidia como principal beneficiária da expansão global da infraestrutura de IA.
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