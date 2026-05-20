Nvidia registra recorde de US$ 81,6 bilhões em receita trimestral graças ao boom da IA

A gigante dos chips Nvidia registrou nesta quarta-feira (20) uma receita trimestral recorde de 81,6 bilhões de dólares, muito acima das expectativas de Wall Street, graças ao fato de que a demanda insaciável por seu hardware de inteligência artificial (IA) impulsionou mais um trimestre espetacular.

Os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, encerrado em 26 de abril, representaram um aumento de 85% em relação ao mesmo período do ano anterior e um crescimento de 20% frente ao trimestre anterior, o que ressalta o status da Nvidia como principal beneficiária da expansão global da infraestrutura de IA.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tu/spi/mvl/dga/lb/am