'Está na hora de os EUA voltarem a deixar sua marca na Groenlândia', diz enviado de Trump à AFP
O enviado especial dos Estados Unidos para a Groenlândia disse à AFP, nesta quarta-feira (20), que seu país precisa reconstruir sua presença no território autônomo dinamarquês.
"Acredito que está na hora de os Estados Unidos voltarem a deixar sua marca na Groenlândia. Acho que estão vendo o presidente falar de reforçar as operações de segurança nacional e de voltar a ocupar certas bases na Groenlândia", disse o enviado Jeff Landry à AFP após sua primeira visita a esta ilha do Ártico, que o presidente americano, Donald Trump, reivindica desde que voltou à Casa Branca.
Atualmente, os Estados Unidos têm uma base militar na Groenlândia, frente a mais de uma dezena de instalações militares durante o auge da Guerra Fria.
