Auger-Aliassime perde para Kovacevic e é eliminado do ATP 500 de Hamburgo
O torneio ATP 500 de Hamburgo, em plena reta final de preparação para Roland Garros, viu seu principal cabeça de chave, o canadense Auger-Aliassime, ser eliminado nesta quarta-feira (20), enquanto o peruano Ignacio Buse derrotou o tcheco Jakub Mensik e garantiu sua vaga nas quartas de final.
Buse, atual 57º colocado no ranking mundial, impôs uma vitória contundente de 6-0 e 6-3 sobre Mensik, 28º no ranking da ATP e campeão do prestigioso Masters 1000 de Miami no ano passado.
Na próxima rodada, Buse vai enfrentar o francês Ugo Humbert (34º do ranking), que derrotou o russo Karen Khachanov (15º) com parciais de 6-3, 3-6 e 7-6 (7/3).
No entanto, a maior surpresa do dia na cidade alemã foi a derrota de Auger-Aliassime — quinto do ranking mundial —, que foi eliminado ao perder por 4-6, 7-5 e 6-4 para o americano Aleksandar Kovacevic (94º) na segunda rodada.
Do outro lado da chave, um resultado de destaque foi a vitória do australiano Alex de Minaur (9º) sobre o espanhol Alejandro Davidovich (23º) por 6-2, 4-6 e 6-4.
Enquanto isso, o argentino Tomás Etcheverry (25º) foi eliminado nessa mesma segunda rodada, perdendo uma batalha acirrada contra o americano Tommy Paul (26º) com parciais de 6-7 (5/7), 7-6 (7/5) e 7-6 (9/7).
-- Torneio ATP de Hamburgo:
. Simples masculino - Segunda rodada:
Aleksandar Kovacevic (EUA) x Felix Auger-Aliassime (CAN/N.1) 4-6, 7-5, 6-4
Ignacio Buse (PER) x Jakub Mensík (CZE) 6-0, 6-3
Ugo Humbert (FRA) x Karen Khachanov (RUS/N.5) 6-3, 3-6, 7-6 (7/3)
Alex De Miñaur (AUS/N.3) x Alejandro Davidovich (ESP) 6-2, 4-6, 6-4
Tommy Paul (EUA/N.6) x Tomás Etcheverry (ARG) 6-7 (5/7), 7-6 (7/5), 7-6 (9/7)
