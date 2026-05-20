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Boicotado por Hollywood, Kevin Spacey aparece no tapete vermelho de Cannes

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Repórter
20/05/2026 16:34

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O ator americano Kevin Spacey, que caiu em desgraça após acusações de agressões sexuais, apareceu nesta quarta-feira (20) no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes.

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Spacey, vencedor do Oscar por "Beleza Americana" (1999), sempre negou as acusações contra ele, mas sua carreira ficou marcada por esses casos, alguns dos quais vieram à tona durante o movimento #MeToo.

Ele foi absolvido em 2023 de nove acusações de supostos crimes sexuais no Reino Unido, e um tribunal de Nova York rejeitou em 2022 uma ação civil por conduta sexual imprópria de 40 milhões de dólares (R$ 200 milhões) contra o ator de 66 anos.

Em março deste ano, Spacey chegou a um acordo com três homens que haviam apresentado uma ação civil contra ele no Reino Unido.

O ator estava no auge de sua fama quando surgiram as primeiras acusações e, depois delas, praticamente não voltou a trabalhar em Hollywood.

No ano passado, recebeu um prêmio pelo conjunto de sua obra à margem do Festival de Cannes, na França.

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adp/pdw/meb/es/an/ic/am

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