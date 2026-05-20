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Marta volta à seleção feminina para amistosos contra os EUA

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Repórter
20/05/2026 16:23

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Aos 40 anos, Marta foi convocada para defender a seleção brasileira feminina em dois amistosos contra os Estados Unidos em junho, enquanto o Brasil se prepara para sediar no ano que vem a Copa do Mundo feminina pela primeira vez.

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A 'Rainha' não era convocada pelo técnico Arthur Elias desde a Copa América de 2025, disputada no Equador, que terminou com o título das brasileiras.

O Brasil, que nunca venceu a Copa do Mundo, vai enfrentar a seleção americana no dia 6 de junho em São Paulo e no dia 9 em Fortaleza.

"Conto com ela", mas sobre ir ao Mundial, "nem ela sabe, nem eu. É só com o tempo que a gente vai saber lá na frente", disse o treinador em uma entrevista recente à AFP.

Estrela do Orlando Pride, da NWSL, Marta fez a diferença mesmo sem ser titular absoluta e foi eleita a melhor jogadora da Copa América.

Na final contra a Colômbia, por exemplo, a camisa 10 entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo e marcou dois gols: o primeiro forçou a prorrogação e o segundo, que empatou a partida em 4 a 4, levou a decisão do título para os pênaltis, com o Brasil vencendo por 5-4.

Marta participou de seis jogos do torneio, metade deles começando no banco de reservas, com uma média de 49 minutos por partida, o suficiente para marcar três gols e dar três assistências.

Se disputar a Copa do Mundo, ela fará sua sétima participação, depois das edições de 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 e 2023, nas quais marcou 17 gols.

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erc/ll/cl/cb/am

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