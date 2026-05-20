OpenAI apresentará pedido para abrir capital nos próximos dias, diz WSJ

A OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, está se preparando para pedir a abertura de seu capital nos próximos dias, noticiou, nesta quarta-feira (20), o jornal The Wall Street Journal, que citou pessoas familiarizadas com o tema.

Avaliada em 852 bilhões de dólares (R$ 4,82 trilhões, na cotação atual) em uma rodada recente de financiamento, a OpenAI está trabalhando com Goldman Sachs e Morgan Stanley em um esboço de projeto que pretende apresentar em caráter confidencial aos reguladores, com o objetivo de abrir seu capital em setembro, segundo o jornal.

O documento poderia ser enviado na sexta-feira.

A apresentação ocorreria enquanto se espera que a SpaceX, empresa de Elon Musk, divulgue esta semana a documentação para sua Oferta Pública Inicial (IPO), antes de uma possível abertura de capital em junho, o que faria do ano de 2026 um recordista em lançamentos na bolsa.

Também se espera que a gigante da IA Anthropic estreie no mercado público de ações.

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