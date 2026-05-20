EUA indicia ex-presidente cubano Raúl Castro pela derrubada de dois aviões em 1996

O governo dos Estados Unidos indiciou, nesta quarta-feira (20), o ex-presidente cubano Raúl Castro por assassinato, conspiração para matar cidadãos americanos e destruição de aeronave, em relação à derrubada de dois aviões de pequeno porte em 1996.

As acusações foram reveladas por um juiz de Miami que retirou o sigilo do processo, segundo documentos consultados pela AFP.

Em 24 de fevereiro de 1996, dois caças MiG cubanos perseguiram e derrubaram dois aviões desarmados da organização "Hermanos al Rescate" no Estreito da Flórida, matando seus quatro tripulantes.

Essa organização tinha como objetivo ajudar os barqueiros cubanos a chegar à Flórida.

Uma terceira aeronave, na qual viajava o líder do grupo, José Basulto, conseguiu escapar por pouco. Os aviões caíram em águas internacionais.

Raúl Castro, atualmente com 94 anos, era na época ministro da Defesa.

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