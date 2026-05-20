Irã 'examina' nova proposta dos EUA após visita de mediador paquistanês

O Irã afirmou, na noite desta quarta-feira (20), que está "examinando" uma nova proposta dos Estados Unidos durante uma visita a Teerã do ministro do Interior do Paquistão, que atua como mediador nas negociações entre as duas nações em guerra, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

"Recebemos as considerações da parte americana e estamos analisando-as", declarou o porta-voz do Ministério, Esmaeil Baqaei, à televisão estatal, expressando sua "grande desconfiança" em relação a Washington.

O porta-voz reiterou as exigências da República Islâmica: "o desbloqueio dos ativos iranianos congelados" no exterior e o fim do bloqueio americano aos portos iranianos.

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