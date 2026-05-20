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EUA indicia ex-presidente cubano Raúl Castro por derrubar dois aviões em 1996

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AFP
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Repórter
20/05/2026 14:35

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O governo dos Estados Unidos indiciou, nesta quarta-feira (20), o ex-presidente cubano Raúl Castro por acusações de assassinato, conspiração para matar cidadãos americanos e destruição de aeronaves, em relação com a queda de dois aviões em 1996. 

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As acusações foram reveladas por um juiz de Miami, que revogou o sigilo do caso, segundo a AFP.

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jz/mr/aa

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