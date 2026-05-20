Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Emissora de rádio local inglesa anuncia por engano a morte do rei

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/05/2026 14:12

compartilhe

SIGA

Uma emissora de rádio local do sudeste da Inglaterra apresentou, nesta quarta-feira (20), suas desculpas ao rei Charles III e aos seus ouvintes por ter anunciado por engano a morte do monarca, atribuindo o erro a uma falha informática.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A informação "foi ativada por engano na tarde de terça-feira, anunciando erradamente o falecimento de Sua Majestade, o Rei", escreveu no Facebook o diretor da Rádio Caroline, Peter Moore.

O diretor atribuiu o erro a "uma falha informática ocorrida no estúdio principal".

O programa da tarde de terça-feira não está disponível na reprodução online da emissora, com sede em Essex, no sudeste da Inglaterra.

A Rádio Caroline "teve o prazer de emitir a mensagem de Natal de Sua Majestade, a rainha (Elizabeth II, falecida em setembro de 2022), e agora a do rei, e esperamos poder continuar fazendo-o durante muitos anos mais", escreveu o diretor.

Após perceber o erro, a emissora, criada em 1964, se desculpou durante a programação e nas redes sociais "pelos incômodos provocados".

Charles III estava em visita à Irlanda do Norte na tarde de terça-feira, quando a emissora anunciou sua morte por engano.

O rei, de 77 anos, segue em tratamento contra um câncer, que anunciou em fevereiro de 2024 e cuja natureza não revelou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ctx/psr/an/mvv/aa

Tópicos relacionados:

gb radio realeza

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay