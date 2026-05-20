Direitista Keiko Fujimori lidera pesquisa para segundo turno no Peru

A direitista Keiko Fujimori supera em intenções de voto o esquerdista Roberto Sánchez para o segundo turno presidencial no Peru, em 7 de junho, segundo uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (20).

A filha do falecido ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000) é a favorita, com 39% das intenções de voto, enquanto Sánchez registra 35%, indica a pesquisa Ipsos publicada pelo jornal Perú 21.

Segundo a pesquisa, que tem margem de erro de 2,8% e é a segunda realizada pelo Ipsos desde o primeiro turno, em 12 de abril, 14% votariam em branco ou nulo e outros 12% ainda não definiram sua opção eleitoral.

Fujimori subiu um ponto percentual e Sánchez caiu três pontos em comparação com a primeira pesquisa, publicada em 24 de abril.

A candidata do partido Força Popular venceu o primeiro turno com 17,1% dos votos, enquanto Sánchez, da coalizão Juntos pelo Peru, chegou ao segundo turno com 12%, segundo o Júri Nacional de Eleições.

A eleição foi marcada por uma forte fragmentação, com um recorde de 35 candidatos presidenciais.

Prevê-se que a campanha para o segundo turno seja tão polarizada quanto a de 2021. Naquela ocasião, Fujimori disputou com o esquerdista Pedro Castillo, que chegou à presidência, mas tentou dissolver o Congresso e foi destituído em dezembro de 2022.

É a quarta vez que Fujimori, de 50 anos, concorre à presidência.

Para Sánchez, de 57 anos, se trata de sua primeira candidatura. O candidato atuou como ministro do Comércio de Castillo, atualmente preso.

Os dois disputarão a presidência em meio a uma grave instabilidade política, na qual o Peru teve oito presidentes desde 2016.

A maioria foi destituída ou renunciou para evitar um destino semelhante diante das acusações de rebelião ou corrupção.

O Peru também enfrenta uma grave crise de segurança devido ao avanço do crime organizado.

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