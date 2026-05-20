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Copa do Mundo de eSports de 2026 será realizada em Paris

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Repórter
20/05/2026 13:38

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A edição de 2026 da Copa do Mundo de eSports, o maior torneio de videogames do mundo, inicialmente prevista na Arábia Saudita, mas que será transferida devido à guerra no Oriente Médio, ocorrerá em Paris neste verão boreal (inverno no hemisfério sul), anunciaram os organizadores nesta quarta-feira (20).

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Criada em 2024, a EWC (na sigla em inglês) se consolidou como um evento indispensável no calendário mundial dos esportes eletrônicos. O evento reúne mais de 2.000 jogadores de cerca de 200 clubes de todo o mundo para competir em cerca de 20 jogos diferentes.

"A princípio, a edição de 2026 deveria ser realizada em Riade. Mas o conflito regional levantou sérias dúvidas sobre a nossa capacidade de garantir que os jogadores consigam viajar para a região dentro dos prazos previstos", explicou à AFP Ralf Reichert, diretor da Esports Foundation.

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dif/hpa/hgs/an/yr/aa

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