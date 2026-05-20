Southampton recorre contra exclusão da repescagem de acesso à Premier League por espionagem

O Southampton, excluído da final da repescagem de acesso à Premier League por ter espionado adversários, apresentou um recurso nesta quarta-feira (20) contra esta medida, que o clube considera "desproporcional".

Na terça-feira, uma comissão independente da Liga Inglesa de Futebol Profissional anunciou a punição ao clube, que reconheceu ter espionado um treino do Middlesbrough, adversário que derrotou na semifinal (0 a 0 no jogo de ida e 2 a 1 após prorrogação na volta, nos dias 9 e 12 de maio).

Com esta decisão, o Middlesbrough fará a final contra o Hull City no próximo sábado, em Wembley.

O jogo é considerado o mais lucrativo do mundo, dado que a participação na Premier League gera um grande aumento de receita para os clubes, principalmente em direitos de transmissão.

O recurso apresentado pelo Southampton deverá ser analisado nesta quarta-feira por um painel independente.

Em comunicado, o clube denuncia uma decisão "manifestamente desproporcional em comparação com todas as outras punições adotadas na história do futebol inglês".

O caso, chamado na Inglaterra de "Spygate", vai além da repescagem de acesso à Premier League.

De acordo com um comunicado divulgado pela Liga, o Southampton admitiu ter violado em três ocasiões a proibição de "observar o treino de outro clube nas 72 horas que antecedem uma partida".

Isso inclui confronto o Middlesbrough, disputado em jogos de ida e volta nos dias 9 e 12 de maio, bem como as partidas contra Oxford United, em dezembro de 2025, e Ipswich Town, em abril deste ano.

A punição aplicada nesta terça-feira, imposta devido a infrações reiteradas, também inclui a retirada de quatro pontos do Southampton na próxima temporada da Championship (2ª divisão inglesa).

Em nota, o Middlesbrough elogiou a decisão que o colocou na final.

"Acreditamos que isso envia uma mensagem clara para o futuro do nosso esporte no que diz respeito à integridade esportiva e à conduta", escreveu o clube.

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